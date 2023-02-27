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الخطر الأكبر لمرضى الحساسية والربو

احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر
المواطن - فريق التحرير

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أوضح استشاري الأمراض الصدرية وزراعة الرئة الدكتور صالح الدماس، خطورة المواد المنبعثة من البخور على صحة الإنسان.

وقال الدماس خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن المواد التي تتطاير مع احتراق البخور شبيهة لمواد التبغ والسجائر وهي شديدة السمية، مضيفًا: الخطر الأكبر للمرضى المصابين بالحساسية والربو.

تنتج مواد سامة

ولفت الدماس إلى أن الأجهزة القائمة على تسخين البخور وليس الاحتراق عن طريق الجمر أو الفحم لا تختلف في الضرر على صحة الإنسان، مؤكدًا أنها في الحالتين تنتج مواد سامة.

وفي وقت سابق، أكد استشاري الأمراض الباطنية والصدرية الدكتور عبدالله العسيري، أن أضرار استنشاق البخور لا تقل ضررًا عن تدخين السجائر أو الشيشة.

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