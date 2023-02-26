احتراق مركبة بسبب انفجار “كاتم” في رحلة برية

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة احتراق مركبة بالكامل، بسبب احتراق الكاتم أثناء وجوده بجوار السيارة.

نصائح مهمة للوقاية

وكما ظهر في المقطع، يبدو أن قائد المركبة كان في رحلة بأحد المتنزهات وبسبب وجود “الكاتم”، الخاص بإعداد الطعام بجوار السيارة تسبب في اشتعال الحريق.

ويؤكد الخبراء، أهمية الحرص والأخذ بالأسباب لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، ومن أهم هذه النصائح تجنب وضع أي أدوات قابلة للاشتعال داخل أو بجوار السيارة، ومنها الكاتم أو الدافور “موقد الغاز”، على سبيل المثال.