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اخترق الغلاف الجوي للكرة الأرضية

احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد

2023-02-09 الساعة 9:40
احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد
المواطن - فريق التحرير

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علق الباحث في الطقس والمناخ والخبير الفلكي عبدالعزيز الحصيني، على ما تم تداوله بشأن ظهور نيزك في السماء جهة نجد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “سبحان الله.. ظهور نور قوي نيزك أو شهاب جهة نجد وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك بين المثلث الدوادمي وعفيف وظلم على شكل شهاب”.

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الشهب والنيازك

وأضاف أن الشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، أو كرة نارية وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، والتي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج ليشير إلى أننا لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق.

وتابع الحصيني “عموما ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهذه الظاهرة طبيعية تحدث باستمرار، وورد ذكر الشهاب في القرآن الكريم ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾”

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