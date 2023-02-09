احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد

علق الباحث في الطقس والمناخ والخبير الفلكي عبدالعزيز الحصيني، على ما تم تداوله بشأن ظهور نيزك في السماء جهة نجد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “سبحان الله.. ظهور نور قوي نيزك أو شهاب جهة نجد وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك بين المثلث الدوادمي وعفيف وظلم على شكل شهاب”.

سبحان الله

1-ظهور نور قوي نيزك او شهاب جهه نجد وقيل انهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطة حسب المغردين هناك بين المثلث الدوادمي وعفيف وظلم

على شكل شهاب والشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض.

او كرة النارية وهي أكبر من النيزك او الشهاب المتفجر…يتبع pic.twitter.com/aZnTiRcMkz — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 9, 2023

الشهب والنيازك

وأضاف أن الشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، أو كرة نارية وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، والتي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج ليشير إلى أننا لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق.

وتابع الحصيني “عموما ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهذه الظاهرة طبيعية تحدث باستمرار، وورد ذكر الشهاب في القرآن الكريم ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾”