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بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير

احتفال لإذاعات MBC في بث مباشر ومشترك مع قنوات إذاعية أخرى

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
احتفال لإذاعات MBC في بث مباشر ومشترك مع قنوات إذاعية أخرى
المواطن - فريق التحرير

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من قلب استوديوهاتها الجديدة في المقرّ الرئيسي لـ “مجموعة MBC” في الرياض، تحتفل إذاعتا FM MBC وبانوراما FM باليوم العالمي للإذاعة، وذلك عبر بث مباشر ومشترك مع قنوات إذاعية عربية أخرى على مدار اليوم الاثنين 13 فبراير.

في هذا السياق، قال زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC”: “تجتمع داخل الاستوديوهات الجديدة لإذاعة MBC FMفي الرياض، عدد من الإذاعات هي روتانا FM، وألف ألف، وUFM، إضافة إلى بانوراما FM وطبعاً المُضيف MBC FM، ليقدموا معاً بثاً مشتركاً على مدار اليوم، يحتفلون خلاله بالمناسبة، وذلك في ضيافة MBC FM – أول إذاعة FM خاصة في المملكة العربية السعودية”.

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يوم في رحاب استوديوهات MBC الجديدة

يوم حافل بالقصص الإذاعية التي سيطّلع عليها المستمعون للمرة الأولى، وظهور خاص ومتميز لعدد من الضيوف، منهم مذيعون سابقون وحاليون في قنوات MBC الإذاعية والفضائية، إلى جانب مسابقات وألعاب تفاعلية مع المستمعين، ناهيك عن قائمة متميزة من الأغنيات المحببة للجمهور على مدار اليوم، وغير ذلك الكثير في اجتماعٍ لأبرز القنوات الإذاعية العربية تحت سقفٍ واحد.

 

وخلال البث المشترك، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الإذاعية التي استمرت لمدة أسبوع سابق على MBCFM وبانوراما FM، وبالتالي سيتسنى للفائزين القيام بجولة خاصة داخل استوديوهات MBC الجديدة في الرياض، وتلبية دعوة الغداء مع مذيعي MBC FM وبانوراما FM. إلى جانب ذلك سيجري استعراض مروحة البرامج الجديدة والمتجددة القادمة، وغيرها من الفعاليات المتميزة.

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