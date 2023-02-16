احتياجات العميل تُحدد أرباح المتاجر الإلكترونية عبر مواقع التواصل

قال المختص بالتسويق والتجارة الإلكترونية حسن سمارن: إن الميزانية هي التي تحكم التسويق في المتاجر الإلكترونية، سواء كان الإعلان لدى المشاهير أو التلفزيون أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح سمارن، خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من الأفضل تقيم مميزات المنتج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال كانت الميزانية كبيرة يمكن التنويع في الحملات الإعلانية سواء الممولة أو تسويق حملات إعلانية مع المشاهير.

جذب العميل

وأشار سمارن إلى أن التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل يحقق نتائج جيدة لمن لديه ميزانية بسيطة، لافتًا إلى أن الميزة في جذب العميل وحل مشاكله ومراعاة احتياجاته تؤدي لتحقيق أرباح عالية، فلا توجد وسيلة محددة سواء كانت من خلال المشاهير أو التسويق الإلكتروني.

ونبه سمارن إلى ضرورة التحقق من المتجر الإلكتروني وسجله التجاري وموقعه بالمملكة، في وقت وصل فيه إعلانات المشاهير لعدد كبير من المواطنين، وذلك لمواجهة محاولات الغش التجاري.