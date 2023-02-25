اختبارات الفصل الدراسي الثاني تبدأ غدًا

ينتظم طلاب وطالبات المملكة في مختلف المراحل الدراسية، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي غدًا الأحد.

وتبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل في الساعة الـ7 صباحًا، وتجرى اختبارات الغائبين بعذر للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونظام المقررات في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث 20 / 8 / 1444هـ.

توفير بيئة مناسبة

وأكملت إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة، كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات غدًا الأحد، وذلك بتوفير البيئة الملائمة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ.

من جانبها، قالت إدارة تعليم جدة، إنها بمتابعة من الخدمات المساندة، أكملت شركة تطوير (TBC) أعمال الصيانة والنظافة والتكييف بمدارس جدة، استعدادًا لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني غدًا.

كيفية الاستعداد الجيد للاختبارات

فيما قدمت منصة مدرستي على حسابها بموقع “تويتر”، عدة إرشادات للطلاب والطالبات، للاستعداد الكامل لأداء الاختبارات بتفوق.

وقالت المنصة في إنفوجراف صادر عنها إن الاستعداد الجيد يحقق نتائج جيدة، متمنية كل التوفيق والتفوق للطلاب والطالبات في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المنصة أن من أبرز الاستعدادات لأداء الاختبارات بتفوق هي ضرورة المحافظة على النوم الجيد، الالتزام بالغذاء الصحي، العمل على تنظيم الوقت، والتدريب على الاختبارات.

قواعد الاستذكار الجيد

فيما ذكرت وزارة التعليم على حسابها بموقع “تويتر”، أن هناك بعض النقاط التي تُفيد الطالب والطالبة قبل وأثناء وبعد المذاكرة.

وأشارت إلى أن قواعد الاستذكار الجيد تشمل أولًا قبل المذاكرة وهي (إعداد جدول للمذاكرة اليومية، تنظيم واختيار الوقت المناسب، وتوفير العناصر والأدوات المساعدة).

أما أثناء المذاكرة، فيجب اختيار المكان المناسب، الابتعاد عن الإجهاد والسفر، وتحديد فترات الراحة لاستعادة النشاط.

ولفتت إلى أنه بعد المذاكرة من الضروري المراجعة المنتظمة، التركيز وعدم التشتت، وتعزيز الثقة بالنفس.