اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك رماح النصر 2023

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بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اُختتمت اليوم الجمعة، في مركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي، مناورات التمرين الجوي المشترك رماح النصر 2023، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
واشتمل التمرين الذي نفذته القوات الجوية في مرحلته الختامية على عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية، نُفذت بكفاءة واحترافية من القوات المشاركة.
وقال قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز إن: القوات المشاركة أظهرت انضباطًا وأداء متميزًا وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، حُقق به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات، فكان لتناغم الأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين أثره الواضح في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.
من جانب آخر، كرم قائد القوات الجوية، المشاركين في مناورات التمرين الجوي المشترك رماح النصر 2023، نظير المستوى المتقدم الذي أظهروه، والأداء المميز في تنفيذ مراحل التمرين بكل دقة وإتقان.
يذكر أن التمرين يهدف إلى زيادة التعاون العسكري بين الدول المشاركة، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وزيادة التنسيق العسكري والعملياتي بين جميع القوات المشاركة.