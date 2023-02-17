اختراق موقع الـFBI وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة

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تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، أحد أكبر مكاتب جهاز “FBI” وأكثرها شهرة، إلى هجوم سيبراني، الجمعة، وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة المتزايدة مؤخرًا بسبب التوترات الغربية مع روسيا والصين.
وكشف مسؤولون بأن المكتب يعمل على احتواء ما وُصف بالحادث السيبراني الضار الذي طال جزءًا من شبكة الكمبيوتر خلال الأيام الماضية، بحسب “الحدث”.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن إغلاق مجموعة هايف للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم، ووُصفت بعملية القرن.
وقال مصدران مطلعان إن مسؤولي إف بي آي يعتقدون أن الحادث يتعلق بنظام كمبيوتر يستخدم في تحقيقات طالت صورًا وشبكات استغلال جنسي للأطفال، بحسب “CNN”.
وتعد قرصنة مكتب التحقيقات الفيدرالي هي الأحدث في سلسلة من مثل هذه الحوادث على مؤسسات حكومية أمريكية بارزة على مدى عقد من الزمان.
وفي أواخر عام 2022، اكتشف المسؤولون عملية تجسس إلكتروني واسعة النطاق في عدد من الشبكات الفيدرالية من قراصنة مرتبطين بالاستخبارات الروسية.
وفي عام 2015، قال مكتب إدارة شؤون الموظفين إنه تعرض أيضًا للقرصنة وأن سجلات الموظفين الفيدراليين سُرقت. نُسب اختراق المكتب لاحقًا إلى قراصنة صينيين.