اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها

اختطف مسلحون طائرة إندونيسية تابعة لخطوط “سوسى إير”، واحتجز المسلحون طيارًا نيوزيلنديًا، في مقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية.

هوية الخاطفين

واحتجز المقاتلون الانفصاليون طيارًا نيوزيلنديًا كرهينة، بعد أن تعرضت طائرته التي تقل خمسة ركاب للهجوم بعد هبوطها في إقليم ندوغا الجبلي النائي.

وقال خاطفو الطائرة، وهم من جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية، في تصريحات لبي بي سي، إن الطيار في وضع آمن. لكنهم يقولون إنهم لن يطلقوا سراحه حتى يتم الاعتراف باستقلال بابوا الغربية.

إطلاق سراح الركاب

وقال سيبي سامبوم ، المتحدث باسم TPNPB ، لبي بي سي، إن الركاب الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك طفل، تم إطلاق سراحهم لأنهم من سكان بابوا الأصليين.

وتقول السلطات الإندونيسية إنها تنشر فريق بحث وإنقاذ. لكن الشرطة أشارت إلى أن الأمر صعب من الناحية اللوجستية لأن المنطقة النائية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو.

موقف الحكومة

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز: “الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية”.

وأضاف هيبكنز: “لم يعطونا تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل”. وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الطيار.

وتعتبر حركة “بابوا الحرة” الانفصالية في إندونيسيا، منظمة إرهابية، فيما أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الطائرة، وأكدت الحركة أنها لن تطلق سراح الطيار حتى تعترف الحكومة الإندونيسية باستقلال المنطقة.