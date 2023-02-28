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نقص في الطماطم وخضراوات أخرى

اختفاء البيتزا من بريطانيا قريبًا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
اختفاء البيتزا من بريطانيا قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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يواجه البريطانيون أزمة غير متوقعة تلوح في الأفق، حيث أصبحت البيتزا مهددة بالاختفاء قريباً في بريطانيا، إذا استمرت الأحوال في السوق على ما هي عليه.

أكلة مفضلة

وتعد البيتزا واحدة من الأكلات الشعبية المفضلة لدى عموم الناس في بريطانيا، كما أنها من بين الأطعمة الرخيصة نسبياً إضافة إلى كونها سريعة التحضير، ويكاد لا يوجد حي أو منطقة سكنية تخلو من محل لبيع البيتزا، لكن في أفضل الأحوال فإن أسعارها تتجه إلى تسجيل قفزة كبيرة وغير مسبوقة، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من أزمة تلو الأخرى منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفوجئت الأسواق البريطانية بنقص في الطماطم والعديد من الخضراوات الأخرى، وجميع هذه المواد الناقصة تدخل في تحضير البيتزا، وهو ما دفع الكثيرين إلى توقع أن تختفي قريباً من موائد البريطانيين أو ترتفع أسعارها بشكل قياسي في أفضل الأحوال.

أزمة بيتزا

وقال تقرير نشرته جريدة “مترو” (METRO) البريطانية واسعة الانتشار، إن “أزمة بيتزا” قد تظهر إذا ما تركت بعض الشركات غير قادرة على توفير هذه السلعة الأساسية التي تدخل في صناعة وإعداد كافة أنواع البيتزا.

وتشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 400%، حيث كان الصندوق الواحد يُباع في الأسواق ومحلات السوبرماركت مقابل خمسة جنيهات إسترلينية ليرتفع مؤخراً إلى 20 جنيهاً إسترلينياً بسبب نقص الإمدادات.

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