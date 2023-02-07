اختفاء طويل غامض لزعيم كوريا الشمالية 

لم يُشاهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أي مناسبة علنية منذ 35 يومًا، وهي المدة الأطول على الإطلاق التي يظل فيها مختفيًا عن المناسبات العامة، مما أثار تكهنات بشأن تدهور صحته.

وتُسلط الأضواء على عرض عسكري من المقرر عرضه هذا الأسبوع وكان يتم التحضير له منذ ديسمبر الماضي بحسب ما أوضحت صور الأقمار الصناعية، ويراقب الخبراء ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية سيحضره أم لا.

ذكرى تأسيس الجيش الكوري الشمالي

ويصادف يوم 8 فبراير الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، ومن المرجح أن تعقد بيونغيانغ فعاليات واسعة النطاق.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن كيم لم يحضر اجتماعًا مهمًا يخص أزمة زراعية في بلده، ليس هذا فقط، بل إنه لم يظهر في دائرة الضوء في الأسابيع الأخيرة، وفي حين أنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن المناسبات العامة إلا أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها الشهر دون ظهور.

إغلاق بيونغ يانغ

ويُذكر أنه تم إغلاق بيونغ يانغ مؤخرًا في أعقاب الانتشار السريع لمرض تنفسي غير محدد، حيث لم يذكر الإشعار الرسمي الذي أصدرته حكومة كيم أي ذكر لـ كوفيد-19، مكتفية بوصفه بأنه مرض تنفسي.

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تعاني فيه البلد من نقص حاد في الغذاء، حيث حذرت منظمات الإغاثة الإنسانية من أن كوريا الشمالية تواجه نقصًا مزمنًا في الغذاء، تفاقم بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والكوارث الطبيعية.