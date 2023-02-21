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وسط مخاوف من مواجهة إيطاليا موجة جفاف أخرى

اختفاء مياه البندقية

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
اختفاء مياه البندقية
المواطن - فريق التخرير

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تسبب انخفاض المد بالبندقية في جفاف القنوات في المدينة السياحية الشهيرة، وسط مخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى.

مستويات المياه

وجعلت مستويات المياه الحالية من المستحيل على الجندول وسيارات الأجرة المائية وسيارات الإسعاف التنقل في أجزاء من المدينة، مما أدى أيضًا إلى تعطيل الكرنفال السنوي الذي اجتذب العام الماضي حوالي 100000 محتفل إلى البندقية، وفقًا للاندبندنت.

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وأفاد ألفيس بابا، رئيس مركز المد والجزر في البندقية، أن 15 عامًا على الأقل مرت منذ آخر مرة شهدت فيها مستويات المياه في المدينة مثل هذا التراجع، بأكثر من 50 سم عن المتوسط ​​المعتاد.

تحذير خدمات الطوارئ

والحد الأدنى الآمن للتنقل في قنوات البندقية هو 60 سم، وحذرت خدمات الطوارئ من أنها غير قادرة على الوصول إلى بعض السكان في منازلهم.

ووثقت صور متداولة الجناديل عالقة في القنوات التي تحولت إلى خنادق موحلة، وكشفت الأسس القديمة للمباني.

مجموعة من العوامل

ويتم إلقاء اللوم في هذه الظاهرة على مجموعة من العوامل، منها قلة المطر ونظام الضغط العالي والقمر الكامل والتيارات البحرية.

كما أن هناك مخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى بعد حالة الطوارئ في الصيف الماضي، حيث شهدت جبال الألب أقل من نصف تساقط الثلوج المعتاد، وفقًا لعلماء ومجموعات بيئية.

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