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نهض الأصدقاء للاطمئنان عليه

اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة
المواطن - فريق التحرير

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تعرض شاب للاختناق بعد قيامه بإغلاق سحاب المفرش بالكامل، فيما تدخل أحد أصدقائه لإنقاذه.

وبين مقطع فيديو متداول، الشاب، داخل مفرش وقد أغلق السحاب بالكامل، وسرعان ما تعرض للاختناق، وبدأ يتحرك دون أن يتمكن من فتح السحاب.

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ردة فعل الأصدقاء

وأوضح الفيديو تدخل أحد أصدقاء الشاب الذي سارع بفتح السحاب، ونهض باقي الأصدقاء للاطمئنان عليه، واستطاع الشاب أن يتنفس، واختفت أعراض الاختناق.

ولم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة الفيديو.

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