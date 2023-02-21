ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي ضد غزل المحلة اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد الإعلامي حمد المحمود: الخامات الإعلامية السعودية قوية وقادرة على إحداث فرق عالميًّا كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين الفنان عبدالعظيم الضامن: مسابقة المهارات الثقافية تبني جيلًا موهوبًا حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر
تعرض شاب للاختناق بعد قيامه بإغلاق سحاب المفرش بالكامل، فيما تدخل أحد أصدقائه لإنقاذه.
وبين مقطع فيديو متداول، الشاب، داخل مفرش وقد أغلق السحاب بالكامل، وسرعان ما تعرض للاختناق، وبدأ يتحرك دون أن يتمكن من فتح السحاب.
وأوضح الفيديو تدخل أحد أصدقاء الشاب الذي سارع بفتح السحاب، ونهض باقي الأصدقاء للاطمئنان عليه، واستطاع الشاب أن يتنفس، واختفت أعراض الاختناق.
ولم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة الفيديو.