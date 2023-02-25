ارتفاعات الدولار القياسية في طريقها للتراجع عالميًا

يراهن بعض كبار المستثمرين في العالم على أن أسوأ مرحلة لارتفاعات الدولار القياسية قد انتهت بعد أن أدت الطفرة إلى قلب نظام الاقتصاد العالمي.

أعلى مستوى

وأشار الخبراء ، في تقرير نشرته بلومبرج، إلى أن تجارة الدولار قفزت إلى أعلى مستوياتها، مما أدى إلى تفاقم الفقر والتضخم في الكثير من دول العالم بداية من باكستان حتى غانا، بينما دخلت العملة الآن مرحلة بداية الانخفاض لعدة سنوات.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، أمس الجمعة، فيما يستعد المستثمرون لبقاء أطول أمدًا لأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

طريق الانخفاض

وأدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر بشأن انفتاحهم على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم إلى محو الخسائر التي تكبدها الدولار منذ بداية العام.

ويقول المستثمرون إن الدولار في طريقه للانخفاض لأن الجزء الأكبر من زيادات سعر الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى، وعمليًا ستعزز العملات أخرى قيمتها مع استمرار البنوك المركزية في تشديد سياستها. بينما قادت البيانات الأخيرة التجار إلى إعادة التفكير في كيفية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لذلك فإن التحول يجري بالفعل على الرهانات بأن قوة الدولار ستقل.

ذروة الدولار

ويلتزم العديد من المستثمرين بهذه الرهانات، حتى بعد أن عوض الدولار مؤخرًا بعض خسائره لهذا العام، مما زاد من مخاطر الاعتماد على الدولار.

قال جورج بوبوراس ، خبير السوق منذ ثلاثة عقود ورئيس الأبحاث في صندوق التحوط K2 Asset Management: “ذروة الدولار خلفنا بالتأكيد، مما يعني ضعف الدولار في المرحلة المقبلة، بخاصة أن الاقتصادات الأخرى في العالم تلحق بركب الولايات المتحدة”.

ارتفاع التضخم

وأظهرت بيانات أمس الجمعة مدى الألم الذي يمكن أن يسببه قوة الدولار الأمريكي. بعدما ارتفع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام حتى تاريخه، بينما تراجعت الأصول ذات المخاطر العالية مثل عملات الأسواق الناشئة والأسهم بشكل عام. وهبط الدولار الأسترالي والين الياباني أكثر من 1٪، بحسب بلومبرج.

وأضافت بلومبرج: لا يمكن المبالغة في الارتياح الذي سيجلبه ضعف الدولار للاقتصاد العالمي، حيث ستنخفض أسعار الواردات للدول النامية، مما يساعد على خفض التضخم العالمي. ومن المحتمل أيضًا أن يعزز سعر كل شيء بداية من الذهب إلى الأسهم والعملات المشفرة مع تحسن معنويات الاقتصادات العالمية.

آثار الانخفاض

قد يساعد انخفاض الدولار في تخفيف بعض الأضرار التي شهدها عام 2022 ، عندما خلفت ارتفاعات الدولار القياسية دمارًا في الكثير من دول العالم، حيث ارتفع التضخم مع ارتفاع تكلفة الغذاء والنفط، مما دفع دول مثل غانا إلى حافة التخلف عن سداد الديون. بينما عانى مستثمرو الأسهم والسندات من خسائر ضخمة.

وقال سايمون هارفي، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في مونيكس أن الأسواق ستنتظر على الأرجح مزيدا من تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي وبيانات فبراير شباط لإعادة تقييم رفع الفائدة.

ويتوقع المستثمرون وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها في يوليو عند 5.35 بالمئة وأن تظل أعلى من خمسة بالمئة حتى نهاية العام.