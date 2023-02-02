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مقابل نحو 2.7 مليار ريال في 2021

ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 3.6 مليار ريال في 2022

2023-02-02 الساعة 11:11
ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 3.6 مليار ريال في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصرف الإنماء، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 32.8% في 2022، إلى نحو 3.599 مليار ريال، مقابل نحو 2.7 مليار ريال في 2021.

وأشارت النتائج التي تم نشرها على “تداول”، إلى ارتفاع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 38.9% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 860 مليون ريال، مقابل نحو 619 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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سبب ارتفاع الأرباح

وقال المصرف، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات.

وأوضح أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

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