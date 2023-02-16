ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في حي حطين بالرياض

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سجلت الأراضي السكنية في حي حطين بالرياض، ارتفاعًا بمتوسط سعر المتر، بنسبة 20% خلال الربع الرابع من عام 2022.
فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في حي حطين في الرياض ارتفاعا بمتوسط سعر المتر بنسبة 20% خلال الربع الرابع 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/7voxXHNpsGقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 16, 2023
بحسب قناة الإخبارية نقلًا عن المؤشرات العقارية لوزارة العدل، بلغ سعر المتر، في الربع الأول من العام الماضي 5429 ريالًا، وبإجمالي 26 صفقة.
كما وصل متوسط سعر المتر خلال الربع الثاني من عام 2022، إلى 4677 ريالًا، بعدد صفقات بلغ 38 صفقة.
وفي الربع الثالث من عام 2022، بلغ متوسط سعر المتر 5235 ريالًا، بعدد 32 صفقة.
وارتفع متوسط سعر المتر، خلال الربع الرابع من عام 2022، ليسجل 6325 ريالًا، مقابل 25 صفقة.