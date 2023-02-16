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خلال الربع الرابع لعام 2022

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في حي حطين بالرياض

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في حي حطين بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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سجلت الأراضي السكنية في حي حطين بالرياض، ارتفاعًا بمتوسط سعر المتر، بنسبة 20% خلال الربع الرابع من عام 2022.

متوسط سعر المتر

بحسب قناة الإخبارية نقلًا عن المؤشرات العقارية لوزارة العدل، بلغ سعر المتر، في الربع الأول من العام الماضي 5429 ريالًا، وبإجمالي 26 صفقة.

كما وصل متوسط سعر المتر خلال الربع الثاني من عام 2022، إلى 4677 ريالًا، بعدد صفقات بلغ 38 صفقة.

وفي الربع الثالث من عام 2022، بلغ متوسط سعر المتر 5235 ريالًا، بعدد 32 صفقة.

وارتفع متوسط سعر المتر، خلال الربع الرابع من عام 2022، ليسجل 6325 ريالًا، مقابل 25 صفقة.

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