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رغم ترقب بيانات التضخم

ارتفاع أسعار الذهب بآخر جلسات الأسبوع

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب بآخر جلسات الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، على الرغم من تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة الأسبوع المقبل، والتي من المرجح أن تقدم صورة واضحة لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 14 فبراير، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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تحركات الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.26 بالمائة لتصل إلى 1867.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1875.90 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمائة مقابل العملات المنافسة.

ارتفاع الفضة

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 22.08 دولار للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي سيكون الرابع على التوالي.

وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1 بالمائة إلى 1595.24 دولار.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمائة إلى 956.98 دولار، لكن من المتوقع أن يسجل الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي.

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