ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام

سماء غائمة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 8 مناطق فريق إسرائيلي يستغل زلزال تركيا لسرقة مخطوطات نادرة الأمن الليبي يضبط أسلحة ثقيلة قبل تهريبها لمصر رد وليد الفراج على مشجع وصف بطولة دوري أبطال آسيا بـ “الضعيفة” قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي
سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 194.32 ريال، 51.82 دولار، وعيار 18 وصل إلى 166.56 ريال، 44.42 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.08 ريال، 59.22 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.58 ريال، 54.29 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,865.49) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,954.32) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,131.99) ريال.
وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,154.83) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,283.00) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,534.91) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو ,259.55) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,474.68) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (223,636.40) ريال.