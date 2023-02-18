ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194.40 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، اليوم السبت، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 222.17 ريال (59.27 دولار)، مقابل 220.03 ريال (58.66 دولار) أمس.

الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المملكة ليبلغ 166.63 ريال (44.45 دولار)، مقابل 165.03 ريال (44 دولارا) أمس.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في السعودية إلى 194.40 ريال (51.86 دولار)، مقابل 192.53 ريال (51.33 دولار) في ختام تداولات أمس الجمعة.

سبيكة الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم مسجلا 1555 ريالاً (414.88 دولار)، مقابل 1540 ريالا (410.65 دولار) أمس.