ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 197.80 ريال، 52.75 دولار، وعيار 18 وصل إلى 169.55 ريال، 45.21 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 226.06 ريال، 60.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 207.22 ريال، 55.26 دولار.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 8 جرامات عيار 21 نحو 1,897.90 ريال، أما سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم عيار 22 نحو 1,988.27 ريال، وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 2,169.02 ريال.