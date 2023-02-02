ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.82 ريال، أي ما يعادل 54.89 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.42 ريال، أي ما يعادل 47.04 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.22 ريال، أي ما يعادل 62.73 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.62 ريال، أي ما يعادل 57.50 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو 1,950.56 ريال، والجنيه عيار 22 نحو 2,043.44 ريال، والجنيه عيار 24 نحو 2,229.21 ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو 1,207.49 ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو 2,387.11 ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو 4,741.71 ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو 11,773.01 ريال، والسبيكة 100 جرام نحو 23,499.59 ريال، والسبيكة 1 كجم نحو 233,834.81 ريال.