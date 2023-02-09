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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 198 ريالاً للجرام

2023-02-09 الساعة 8:38
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 198 ريالاً للجرام
المواطن - الرياض

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ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 198.22 ريال، 52.86 دولار، وعيار 18 وصل إلى 169.91 ريال، 45.31 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 226.54 ريال، 60.41 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 207.66 ريال، 55.38 دولار.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,899.92) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,990.39) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,171.34) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,176.14) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,322.66) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,613.69) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,455.15) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,889.52) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (227,764.33) ريال.

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