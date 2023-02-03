ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية

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قال المحلل الاقتصادي عبد الله المغلوث، اليوم الجمعة: إن ارتفاع أسعار النفط تعد من أسباب زيادة النمو الاقتصادي في المملكة.
فيديو | المحلل الاقتصادي عبد الله المغلوث: ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب زيادة نمو الاقتصادي في المملكة الأمر الذي جعل الرياض محل اهتمام المستثمرين#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/ttyWD4At2o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023
وأضاف المغلوث في مداخلة لبرنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية” أن المملكة الآن أصبحت في حركة اقتصادية متنامية على مستوى العالم، وارتفاع أسعار النفط جعلت المملكة تستفيد من العائدات دفعتها لضخ الكثير من المشاريع وزيادة النمو.
ولفت المغلوث إلى أن المستثمرين يعتبرون المملكة وجهة استثمارية، الأمر الذي جعل من العاصمة الرياض محل اهتمامهم.
وفي وقت سابق أظهرت تقديرات الإحصاء، أن نمو اقتصاد المملكة كان الأفضل عالميًّا بتحقيقه نسبة 8.7 في المائة خلال عام 2022.
وبحسب وكالة بلومبرج فإن الاقتصاد السعودي يعد الأسرع نموًّا في العالم منذ 2021، موضحة أن انتعاش الصادرات غير النفطية عزّز عائدات الحكومة.
وتصدرت المملكة تصنيفات نمو الاقتصادات الكبرى، حيث أظهر نمو القطاع غير النفطي خلق فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نموًّا بنسبة 5.4 في المائة، حيث جاءت تلك الإحصائيات وفقًا لتقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.