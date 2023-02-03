Icon

نتائج الهلال في أول مباراة له بـ كأس العالم للأندية Icon تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة Icon التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين Icon جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر Icon خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى Icon أرقام رونالدو أمام الفتح Icon تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare Icon إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير Icon وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! Icon الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بضخ العائدات في المشاريع وزيادة النمو

ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية

2023-02-03 الساعة 11:07
ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المحلل الاقتصادي عبد الله المغلوث، اليوم الجمعة: إن ارتفاع أسعار النفط تعد من أسباب زيادة النمو الاقتصادي في المملكة.

حركة متنامية

وأضاف المغلوث في مداخلة لبرنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية” أن المملكة الآن أصبحت في حركة اقتصادية متنامية على مستوى العالم، وارتفاع أسعار النفط جعلت المملكة تستفيد من العائدات دفعتها لضخ الكثير من المشاريع وزيادة النمو.

ولفت المغلوث إلى أن المستثمرين يعتبرون المملكة وجهة استثمارية، الأمر الذي جعل من العاصمة الرياض محل اهتمامهم.

الأفضل عالميًّا

وفي وقت سابق أظهرت تقديرات الإحصاء، أن نمو اقتصاد المملكة كان الأفضل عالميًّا بتحقيقه نسبة 8.7 في المائة خلال عام 2022.

وبحسب وكالة بلومبرج فإن الاقتصاد السعودي يعد الأسرع نموًّا في العالم منذ 2021، موضحة أن انتعاش الصادرات غير النفطية عزّز عائدات الحكومة.

وتصدرت المملكة تصنيفات نمو الاقتصادات الكبرى، حيث أظهر نمو القطاع غير النفطي خلق فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نموًّا بنسبة 5.4 في المائة، حيث جاءت تلك الإحصائيات وفقًا لتقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة