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ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

2023-02-02 الساعة 10:28
ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد ضعف الدولار بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر وساعد قرار أوبك+ مواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.

قرار الفيدرالي

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية، أمس الأربعاء، وما زال يعد باستمرار الزيادة في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

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وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي: “قوبلت هذه التأكيدات على التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي بشكوك متزايدة من الأسواق، والتي شعرت بوجود نبرة تخفيف في اعتراف جيروم باول بإحراز تقدم في ‘عملية مكافحة التضخم”.

خام برنت

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان، يمثل إقرارًا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عامًا والمسجلة العام الماضي، التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعًا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا، بما يعادل 0.8 %، إلى 83.49 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا، أو 0.9%، إلى 77.12 دولار للبرميل.

هبوط الدولار

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ تسعة أشهر الخميس بسبب الرهانات على تخفيف التشديد النقدي. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

لجنة أوبك

وأيدت لجنة تابعة لأوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.

واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

الحظر الروسي

كما ارتفعت أسعار النفط في ظل حظر من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يبدأ سريانه في الخامس من فبراير.

وقال دبلوماسيون أيضًا إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى غدًا الجمعة للاتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بعد تأجيل اتخاذ قرار أمس الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.

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