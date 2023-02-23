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بعد 6 أيام من الخسائر

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت بـ 80 دولاراً للبرميل

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت بـ 80 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً، منهية 6 أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

عقود خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.1% إلى 74.04 دولار للبرميل.

وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه، وفقا لـ”رويترز”.

 

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