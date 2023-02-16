ارتفاع أسعار النفط وخام برنت بـ 85.6 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً إلى 78.93 دولار.
كما تلقت الأسعار دعماً من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يومياً في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً، وأن الصين مصدر 900 ألف برميل يومياً من الزيادة.