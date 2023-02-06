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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 80 دولاراً للبرميل

2023-02-06 الساعة 8:46
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 80 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملاتها الصباحية، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وجاء الارتفاع بعد أن هبطت نحو 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

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سعر خام برنت

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2% إلى 80.10 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بزيادة 0.2% أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3% يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة، وهو ما عزز بدوره الدولار.

 

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