ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 80 دولاراً للبرميل

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شهدت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملاتها الصباحية، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
وجاء الارتفاع بعد أن هبطت نحو 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2% إلى 80.10 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بزيادة 0.2% أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3% يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة، وهو ما عزز بدوره الدولار.