ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 27 ألفًا

لا تزال مأساة زلزال تركيا وسوريا متواصلة، فمع مرور الدقائق والساعات ترتفع أعداد الضحايا كما تتضاءل في المقابل فرص النجاة لأولئك المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض.

وبحسب قناة العربية، فقد ارتفع عدد الضحايا في كلا البلدين لأكثر من 27 ألف قتيل جراء زلزال سوريا وتركيا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إن المصابين في بلده وحده قُدروا بنحو 80 ألف شخص.

وطمأن أردوغان شعبه قائلًا: إن لديهم الخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الكارثة، مؤكدًا على أن تركيا ستتعافى سريعًا جراء تلك الكارثة الطبيعية.

15 ألف ليرة لكل عائلة متضررة

وذكر الرئيس أردوغان أنه جرى تقديم مساعدات بقيمة 15 ألف ليرة لكل عائلة متضررة من الزلزال، لافتًا إلى أن تركيا ستعيد الإعمار وستنجح بذلك خلال عام واحد.

وفي الوقت نفسه، فقد أعلن تمديد العطلة في المدارس إلى 20 فبراير.

وفي سياق آخر، قالت منظمة الصليب الأحمر إنهم بحاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الأسرة المتضررة بزلزال سوريا.

وقد ذهب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، إلى سوريا حيث تدعم المنظمة الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير.

23 مليون شخص متضرر

وحذرت المنظمة في وقت سابق من أن عدد الذين تضرروا بالزلزال قد يبلغ 23 مليون شخص، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع هش في سوريا، كما عبرت منظمات إنسانية عن قلقها من انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مجددًا هناك.

كذلك أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه إلى تركيا وسوريا هذا الأسبوع.