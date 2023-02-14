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تضرر 20 مليون شخص وتهدمت آلاف المباني

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى نحو 32 ألف شخص، وقد نقلت وكالة الأناضول، عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 31974 شخصًا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو 20 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال، مضيفًا أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا وعدد كبير منهم غادر المستشفيات بعد تلقّي العلاج.

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تتضرر آلاف المباني

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، مما يترك ملايين الأشخاص في خطر التشرد، وما يزيد الوضع خطورة هو درجات حرارة الطقس المتجمدة حاليًا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تضرر المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30 ألفاً

استمرار أعمال الإنقاذ

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتمكن رجال الإنقاذ بالفعل من انتشال بعض الأشخاص رغم مرور ما يقارب 198 ساعة، ولكن بالطبع تتضاءل أرقام الناجين بسبب انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة في تلك الظروف.

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