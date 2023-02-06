ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 1498 شخصًا

لقي 1498 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 8533 آخرين في تركيا بعد أن ضرب زلزال مدمر أجزاء من جنوب البلاد، صباح اليوم الإثنين، وفقاً لإدارة الكوارث التركية، ومن المتوقع ارتفاع أعداد الوفيات؛ بسبب خطورة الإصابات.

وأجرت إدارة الكوارث والطوارئ اجتماعا مع وزارة الخارجية ودعت إلى تقديم مساعدات دولية طالبة المساعدة في مجال البحث والإنقاذ في المدن، وفي الوقت نفسه، قالت رئاسة الإدارة إن الزلزال وقع عند الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي تبعته نحو أكثر من 40 هزة ارتدادية.

زلزال تركيا وسوريا

وتعرضت تركيا لزلزالين هائلين بقوة 7.8 و7.5 ريختر على التوالي، وتتزايد المخاوف بشأن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض حيث استنفر الآلاف من عمال الإنقاذ؛ بحثًا عن ناجين وسط الأكوام العملاقة من الخرسانة والحديد.

وفي غضون ذلك، قُتل ما لا يقل عن 326 شخصًا وجُرح حوالي 1042 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، معظم الضحايا في حلب واللاذقية وطرطوس وحماة.

وشعرت العديد من الدول بالهزات الارتدادية مثل مصر ولبنان وجزيرة قبرص، في حين أصدرت السلطات في إيطاليا تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية، تسونامي، قد تحدث لفترة وجيزة.