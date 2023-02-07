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وفقًا لبيانات إدارة الكوارث التركية

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا

2023-02-07 الساعة 12:02
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر إلى 2316 شخصًا وأكثر من 13 ألف مصاب حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لانتشال العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة بتركيا.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، لافتًا إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلًا و5385 مصابًا.

الزلزال الأقوى

وأكد أردوغان، في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقال الرئيس التركي: إن “2818 مبنى قد تهدم”.

وأضاف بالقول: “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”. وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان: إن تركيا تلقت عروضًا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.

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