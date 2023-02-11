ارتفاع سعر الذهب وعيار 21 بـ 196.75 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت ، ارتفاعاً طفيفاً، ليسجل الجرام عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (196.75) ريال، مقارنة بنحو (196.33) بإغلاق أمس الجمعة.

الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 في المملكة نحو (224.85) ريال، وعيار 22 نحو (206.12) ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة نحو (168.64) ريال.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 في المملكة نحو (1,888.78) ريال، كما سجل سعر الجنيه عيار 22 في السعودية نحو (1,978.72) ريال، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 في المملكة نحو (2,158.61) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات في المملكة نحو (1,169.25) ريال، وسعر السبيكة 10 جرامات في السعودية نحو (2,311.51) ريال، وسجل سعر السبيكة 20 جرامًا في المملكة نحو (4,591.54) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,400.14) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,755.31) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,428.82) ريال.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1864.49) دولار للأونصة.