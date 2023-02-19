Icon

جامعة أم القرى تعلن وظائف تعاقدية مؤقتة للرجال والنساء بعدة تخصصات Icon عدد وفيات زلزال تركيا المدمر يتخطى 46 ألفًا Icon مسعفات سعوديات بمطار الملك عبدالعزيز لأول مرة بالمملكة Icon مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه Icon إنقاذ زوجين بعد 12 يومًا تحت أنقاض زلزال تركيا Icon بعض الوالدين يقسون كثيراً على أبنائهم إلى درجة مدمرة Icon الأرصاد لأهالي عسير والمدينة: رياح نشطة وأتربة حتى الـ 8 مساءً Icon حساب المواطن: النفقة لا تحتسب ضمن مصادر الدخل Icon هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب عُمان Icon أسعار العملات مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السوق
حصاد اليوم

ارتفاع سعر الذهب وعيار 21 بـ194 ريالاً للجرام

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
ارتفاع سعر الذهب وعيار 21 بـ194 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 194.32 ريال، 51.82 دولار، وعيار 18 وصل إلى 166.56 ريال، 44.42 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقاء الرائد وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي

Img

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.08 ريال، 59.22 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.58 ريال، 54.29 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,865.49) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,954.32) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,131.99) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,154.83) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,283.00) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,534.91) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,259.55) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,474.68) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (223,636.40) ريال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق...
السعودية اليوم

ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق...

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
الأمن العام يُذكر بعقوبة حيازة السلاح بدون...
السعودية اليوم

الأمن العام يُذكر بعقوبة حيازة السلاح بدون...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق...
العالم

الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق...

العالم
حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي
الرياضة

حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي

الرياضة
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
زعيم تنظيم القاعدة الجديد يقيم في إيران
العالم

زعيم تنظيم القاعدة الجديد يقيم في إيران

العالم