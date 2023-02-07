ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلاً

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس الاثنين، إلى 3381 قتيلاً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً بلغت قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.

زلزال مدمر

ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرض تركيا وسوريا لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس “ريختر”.

ووفق علماء الزلازل فإن زلزال يوم الاثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسبباً في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية.

وتسبب الزلزال، في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية.

وقد أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلاً عن المركز الوطني للزلازل بسوريا بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجات وقعت عند الساعة 8:26 من صباح اليوم على بعد 18 كم جنوب تركيا.

وذكر مراسلو سانا أن زلزال تركيا تسبب في هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان حلب واللاذقية.