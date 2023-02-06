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وفقًا لتقديرات وزارة الصحة التركية

ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا

2023-02-06 الساعة 9:30
ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصًا.

زلزال تركيا

ضرب، فجر اليوم، زلزال بقوة  7.7 درجات محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني

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