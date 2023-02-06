ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ 1762 قتيلًا

أعلنت إدارة الكوارث التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 1762 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين لـ 12 ألف و68 مصابًا.

يأتي ذلك في وقت لا يزال تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لانتشال العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة بتركيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، لافتاً إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً.

الزلزال الأقوى

وأكد أردوغان، في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقال الرئيس التركي إن “2818 مبنى قد تهدم”.

وأضاف بالقول: “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”. وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.