ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل

أفادت بيانات وزارة الصحة السورية وفرق الإنقاذ بالشمال السورية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1300 شخص، في وقت لا تزال فيه فرق الإغاثة تبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

عدد الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، كما أفادت فرق الانقاذ العاملة في مناطق الشمال بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

المباني المنهارة

وبثّت وكالة “سانا” صورًا تظهر دمارًا كبيرًا في مدن عدة بينها جبلة واللاذقية، انهارت فيها مبانٍ بأكملها موقعة خسائر بشرية وأضرارًا جسيمة، فيما وصلت المباني المنهارة في حلب إلى 46 مبنى على الأقل.

وفي حي الأربعين في مدينة حماة، انهار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق، فيما انهمكت فرق الإنقاذ والإسعاف في انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر السوري في الحي لـ”فرانس برس”: إن عدد السكان الموجودين في المبنى بلغ نحو 125 شخصًا.

وفي مناطق الشمال السوري، قالت فرق إغاثة: إن عدد القتلى ارتفع إلى 700 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين، ورجّحت ارتفاع حصيلة القتلى مع “وجود مئات العائلات تحت الأنقاض”، وسط صعوبات كبيرة والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

وأحصت المنظمة انهيار أكثر من 160 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي، عدا عن تصدّع آلاف المباني في شمال غرب سوريا.

وأفادت التقارير الإخبارية في شمال سوريا بسقوط مبانٍ بأكملها فوق رؤوس قاطنيها. وبدت الأضرار جسيمة في المناطق الأقرب إلى الحدود التركية مثل مدن أعزاز وجرابلس وجنديرس (شمال حلب) وسرمدا (شمال إدلب).