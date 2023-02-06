Icon

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا Icon التسوية الودية بعرعر تعيد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317 ألف ريال Icon ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل Icon بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في سلوفاكيا Icon الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية Icon الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا Icon واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين Icon الهوية الوطنية تتلألأ بين جداريات نفق طريقي التخصصي والإمام سعود بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن Icon تنبيه من المدني لأهالي جازان: فرضية حريق غدًا بأحد المباني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وفقًا لبيانات الصحة وفرق الإنقاذ

ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل

2023-02-06 الساعة 11:32
ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت بيانات وزارة الصحة السورية وفرق الإنقاذ بالشمال السورية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1300 شخص، في وقت لا تزال فيه فرق الإغاثة تبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

عدد الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، كما أفادت فرق الانقاذ العاملة في مناطق الشمال بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

قد يهمّك أيضاً
Img

محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو

Img

خطيب المسجد النبوي: عودوا ألسنتكم ذكر الله لتطيب قلوبكم

المباني المنهارة

وبثّت وكالة “سانا” صورًا تظهر دمارًا كبيرًا في مدن عدة بينها جبلة واللاذقية، انهارت فيها مبانٍ بأكملها موقعة خسائر بشرية وأضرارًا جسيمة، فيما وصلت المباني المنهارة في حلب إلى 46 مبنى على الأقل.

وفي حي الأربعين في مدينة حماة، انهار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق، فيما انهمكت فرق الإنقاذ والإسعاف في انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر السوري في الحي لـ”فرانس برس”: إن عدد السكان الموجودين في المبنى بلغ نحو 125 شخصًا.

وفي مناطق الشمال السوري، قالت فرق إغاثة: إن عدد القتلى ارتفع إلى 700 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين، ورجّحت ارتفاع حصيلة القتلى مع “وجود مئات العائلات تحت الأنقاض”، وسط صعوبات كبيرة والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

وأحصت المنظمة انهيار أكثر من 160 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي، عدا عن تصدّع آلاف المباني في شمال غرب سوريا.

وأفادت التقارير الإخبارية في شمال سوريا بسقوط مبانٍ بأكملها فوق رؤوس قاطنيها. وبدت الأضرار جسيمة في المناطق الأقرب إلى الحدود التركية مثل مدن أعزاز وجرابلس وجنديرس (شمال حلب) وسرمدا (شمال إدلب).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة