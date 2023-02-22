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اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بأعداد كبيرة اليوم

ارتفاع عدد ضحايا عملية نابلس إلى 11 شهيدًا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
ارتفاع عدد ضحايا عملية نابلس إلى 11 شهيدًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد ضحايا عملية الاحتلال الإسرائيلي في نابلس إلى 11 شهيدًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

حصيلة اقتحام نابلس

وكانت حصيلة ضحايا اقتحام نابلس، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، اليوم، قد بلغت 10 شهداء على الأقل، قبل وفاة شخص متأثرًا بجراحه، من ضمنهم طفل ومسنان، أحدهما يتجاوز عمره 70 عامًا والآخر أكثر من 60 عامًا، إضافة إلى أكثر من 102 جريح، بينهم 7 مصابين في حالة خطيرة، موزعين على عدد من المستشفيات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بأعداد كبيرة، ظهر اليوم الأربعاء، وحاصرت أحد المنازل في حارة الشيخ مسلم، على أطراف البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان الحارة وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي؛ مما أسفر عن استشهاد 11 شابًّا، وفق حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

إضراب شامل الخميس

وأكد أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة نابلس، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والفرق الطبية من الوصول إلى موقع الاشتباكات في البلدة القديمة، فيما أعلنت القوى الوطنية في المحافظة الإضراب الشامل يوم غد الخميس؛ حدادًا على أرواح الشهداء، الذين سقطوا خلال المجزرة الجديدة، التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

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