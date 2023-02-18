باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا خطوة تُقرب النصر من مارسيلو لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات!
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 40642، فيما تقترب عمليات البحث والإنقاذ على نهايتها بحلول مساء غد الأحد.
وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ، وفقًا لنبأ عاجل عبر سكاي نيوز، تسجيل 164 ألف مواطن ممن تضرروا وسيتم منحهم مساعدات مالية، فيما تم الانتهاء من تقييم الأضرار في 50% من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.
وكان زلزال مميت قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم السادس من فبراير/شباط الجاري، حيث أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في كلا البلدين المجاورين، وأصاب عشرات الآلاف بجروح. ومنذ ذلك الحين تحاول فرق الإنقاذ العثور على ناجين تحت الأنقاض في تركيا وسوريا على حد سواء.