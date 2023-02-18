Icon

باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا Icon خطوة تُقرب النصر من مارسيلو Icon لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 Icon السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر Icon الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن Icon الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري Icon الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا Icon تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اقتراب وقف عمليات البحث والإنقاذ

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 40642، فيما تقترب عمليات البحث والإنقاذ على نهايتها بحلول مساء غد الأحد.

تقييم الأضرار

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ، وفقًا لنبأ عاجل عبر سكاي نيوز، تسجيل 164 ألف مواطن ممن تضرروا وسيتم منحهم مساعدات مالية، فيما تم الانتهاء من تقييم الأضرار في 50% من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمير سعيود متخصص مراوغة

Img

ردة فعل خالد الفيصل بعدما رأى فتاة تحاول تصويره

وكان زلزال مميت قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم السادس من فبراير/شباط الجاري، حيث أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في كلا البلدين المجاورين، وأصاب عشرات الآلاف بجروح. ومنذ ذلك الحين تحاول فرق الإنقاذ العثور على ناجين تحت الأنقاض في تركيا وسوريا على حد سواء.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم