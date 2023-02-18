ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 40642، فيما تقترب عمليات البحث والإنقاذ على نهايتها بحلول مساء غد الأحد.

تقييم الأضرار

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ، وفقًا لنبأ عاجل عبر سكاي نيوز، تسجيل 164 ألف مواطن ممن تضرروا وسيتم منحهم مساعدات مالية، فيما تم الانتهاء من تقييم الأضرار في 50% من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وكان زلزال مميت قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم السادس من فبراير/شباط الجاري، حيث أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في كلا البلدين المجاورين، وأصاب عشرات الآلاف بجروح. ومنذ ذلك الحين تحاول فرق الإنقاذ العثور على ناجين تحت الأنقاض في تركيا وسوريا على حد سواء.