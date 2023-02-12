تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه جهد متواصل للفريق السعودي بعد سماع صرخة طفل تحت أنقاض زلزال تركيا مشهد مأساوي لسوري وأطفاله ينامون بالشارع بعد تحطم منزلهم
نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في عملية استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ لمريض في العقد الخامس من عمره؛ حيث تعتبر هذه التقنية من أحدث تقنيات جراحة المناظير الفقرية.
وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري والمناظير الفقرية الدكتور ضاوي العتيبي، أن المريض كان يعاني من ضيق في القناة العصبية للفقرات القطنية مصاحبة ببروز للدسك، وكذلك دسك منفصل محشور أسفل مستوى الدسك بين الفقرتين الرابعة والخامسة، سبب له ألمًا في الظهر وألمًا شديدًا في الطرف السفلي الأيمن عرق النسا وضعفًا في القدم اليمنى.
وأضاف د. ضاوي أن من ضمن تحديات الحالة وجود تشوهات خلقية في الفقرات، لافتًا إلى أن تقنية المنظار ثنائي المنافذ من جراحات الظهر الطفيفة والموجهة، حيث يتم إزالة التضييق في المستوى المتأثر دون الإضرار بالعضلات أو الأربطة المحيطة.
وأبان أن خلال العملية يتم إنشاء منفذين كل منفذ بقدر نصف سنتميتر، بعد ذلك يتم تحديد مكان المنفذ عن طريق الأشعة بحيث تكون مستهدفة لمكان المرض، وباستخدام المنظار الجراحي يتم إزالة الجزء المتأثر تحت رؤية عالية الدقة مما يقلل فرص الإضرار بالأعصاب؛ وكذلك سرعة الاستشفاء وقلة الآلام بعد العملية مقارنة بالعمليات المعتادة.
وذكر أن المريض غادر المستشفى خلال 24 ساعة ويتمتع بصحة جيدة.