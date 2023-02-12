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المريض كان يعاني من مشاكل في القناة العصبية للفقرات

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في عملية استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ لمريض في العقد الخامس من عمره؛ حيث تعتبر هذه التقنية من أحدث تقنيات جراحة المناظير الفقرية.

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حالة المريض

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري والمناظير الفقرية الدكتور ضاوي العتيبي، أن المريض كان يعاني من ضيق في القناة العصبية للفقرات القطنية مصاحبة ببروز للدسك، وكذلك دسك منفصل محشور أسفل مستوى الدسك بين الفقرتين الرابعة والخامسة، سبب له ألمًا في الظهر وألمًا شديدًا في الطرف السفلي الأيمن عرق النسا وضعفًا في القدم اليمنى.

تشوهات

وأضاف د. ضاوي أن من ضمن تحديات الحالة وجود تشوهات خلقية في الفقرات، لافتًا إلى أن تقنية المنظار ثنائي المنافذ من جراحات الظهر الطفيفة والموجهة، حيث يتم إزالة التضييق في المستوى المتأثر دون الإضرار بالعضلات أو الأربطة المحيطة.

وأبان أن خلال العملية يتم إنشاء منفذين كل منفذ بقدر نصف سنتميتر، بعد ذلك يتم تحديد مكان المنفذ عن طريق الأشعة بحيث تكون مستهدفة لمكان المرض، وباستخدام المنظار الجراحي يتم إزالة الجزء المتأثر تحت رؤية عالية الدقة مما يقلل فرص الإضرار بالأعصاب؛ وكذلك سرعة الاستشفاء وقلة الآلام بعد العملية مقارنة بالعمليات المعتادة.

وذكر أن المريض غادر المستشفى خلال 24 ساعة ويتمتع بصحة جيدة.

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