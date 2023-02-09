استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي من قائمة الليوث لمواجهة الباطن اليوم.

مورينو يستبعد حسان تمبكتي

وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو قرر استبعاد حسان تمبكتي من مباراة اليوم، بعد تعرض اللاعب لإنفلونزا.

وبعد الإعلان عن استبعاد حسان تمبكتي، كشف مورينو عن تشكيل الشباب، وجاء كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، سعيد الربيعي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، إيفر بانيغا، جوانكا، كارلوس جونيور وسانتي مينا.

مباراة الباطن ضد الشباب

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الشباب، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر.