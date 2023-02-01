استخدام الدقيق في أعلاف الماشية يعتبر مخالفة

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أعلنت هيئة الأمن الغذائي، اليوم الأربعاء، أن استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، يعتبر مخالفة وذلك وفقًا لتصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة.
وقالت هيئة الأمن الغذائي عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر: “استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، يعتبر مخالفة وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية”.
وذكرت أن عقوبة استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، تصل إلى 250 ريالاً لكل 100 كجم من الدقيق، ثم يتم مضاعفة الغرامة في المرة الثانية، ثم تصل لألف ريال في المرة الثالثة، وذلك بالإضافة لمصادرة الكمية.
بينما أوضح الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن استخدام العجين في تغذية الحيوانات لتوفير الأعلاف ممارسة خاطئة تتسبب في حدوث تلبك معوي بالكرش وهزال وضعف النمو، داعيًا إلى ضرورة الحرص على تقديم الأعلاف الجافة والمركزة مع الأملاح المعدنية والفيتامينات للحفاظ على صحة الحيوان.