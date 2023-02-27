استخراج رأس قلم من لثة مريض في عنيزة بعد 13 عامًا

نجح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنهاء معاناة مريض دامت 13 عامًا إثر إصابة قديمة سببت له التهابات وآلام مزمنة.

رأس قلم

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض الثلاثيني حضر عيادة الأسنان وهو يشكو من التهابات وآلام في ضرسه، مما استدعى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة له والتي بينت وجود جسم غريب “رأس قلم” بين ثنايا اللثة في الفك السفلي، مما جعل الفريق المعالج يسارع لإجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب استغرقت نصف ساعة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- حيث تخلص فيها من الجسم الغريب والتهابات اللثة المزمنة.

يذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة أجرى خلال عام 2022م أكثر من مليوني فحص مخبري، وأكثر من 76 ألف فحص بالأشعة.