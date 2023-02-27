استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن

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تمكن فريق طبي متخصص لجراحة الأطفال بمحافظة حفر الباطن من إنقاذ حياة طفل واستخراج 7 قطع مغناطيسية في عملية جراحية دقيقة استغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وقالت الصحة في حفر الباطن إن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ويعاني من الآلام شديدة في البطن، وأجري على أثرها الفحوصات السريرية والإشعاعية السينية والمخبرية التي أكدت من تواجد أجسام معدنية داخل الأمعاء مما استوجب على الفور إدخال الطفل لغرفة العمليات وإجراء تدخل جراحي لاستخراج تلك الأجسام.
وقام الفريق الطبي بتدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن واستخراج 7 حبات مغناطيسية من مكونات اللعبة في الجهاز الهضمي نتج عنه أكثر من 3 ثقوب في جدار الأمعاء، وخياطة الثقوب المعوية، ثم نقل مباشرة إلى أقسام التنويم ومتابعة حالته من قبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرته من المستشفى.
ووجه الأطباء الآباء والأمهات عن أهمية مراقبة أطفالهم، وانتقاء الألعاب المناسبة لأعمارهم منعًا لحدوث مثل تلك المواقف.