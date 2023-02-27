Icon

أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة Icon رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية Icon المرور: عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن يعد مخالفة Icon صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر Icon زلزال جديد يضرب شرق تركيا Icon ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات Icon استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن Icon أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه Icon التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسببت في ثقوب في جدار الأمعاء

استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

تمكن فريق طبي متخصص لجراحة الأطفال بمحافظة حفر الباطن من إنقاذ حياة طفل واستخراج 7 قطع مغناطيسية في عملية جراحية دقيقة استغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

جراحة عاجلة

وقالت الصحة في حفر الباطن إن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ويعاني من الآلام شديدة في البطن، وأجري على أثرها الفحوصات السريرية والإشعاعية السينية والمخبرية التي أكدت من تواجد أجسام معدنية داخل الأمعاء مما استوجب على الفور إدخال الطفل لغرفة العمليات وإجراء تدخل جراحي لاستخراج تلك الأجسام.

وقام الفريق الطبي بتدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن واستخراج 7 حبات مغناطيسية من مكونات اللعبة في الجهاز الهضمي نتج عنه أكثر من 3 ثقوب في جدار الأمعاء، وخياطة الثقوب المعوية، ثم نقل مباشرة إلى أقسام التنويم ومتابعة حالته من قبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرته من المستشفى.

ووجه الأطباء الآباء والأمهات عن أهمية مراقبة أطفالهم، وانتقاء الألعاب المناسبة لأعمارهم منعًا لحدوث مثل تلك المواقف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم