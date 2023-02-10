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إغلاق مدخل منزله قبل وصول المحققين

استدعاء مايك بنس وتفتيش منزله في قضية الوثائق السرية

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
استدعاء مايك بنس وتفتيش منزله في قضية الوثائق السرية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أمريكية، الجمعة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بي آي” فتشوا مقر نائب الرئيس السابق، مايك ببنس، في ولاية إنديانا، وصادروا منه وثائق، في وقت سلمته أمر استدعاء على خلفية قضية مماثلة متصلة برئيسه السابق، دونالد ترامب.

إغلاق مدخل المنزل

وأغلقت عناصر من الشرطة المحلية، مدخل منزل بنس في مدينة كارمل بولاية إنديانا، قبل وصول المحققين الفيدراليين في سيارة بيضاء اللون، وفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

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وكان التفتيش مقررًا سلفًا منذ عدة أيام، وفقًا لمصادر الشبكة، بموافقة تامة من نائب الرئيس الأمريكي السابق.

ولم يكن بنس موجودًا في المنزل وقت إجراء التفتيش، إنما كان موجودًا في ولاية كاليفورنيا حيث يزور ابنته.

عدد صغير من المستندات

وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل ما وصفه محامي بنس “بالعدد الصغير من المستندات” التي كانت “مخزنة ومنقولة بشكل غير متعمد” من المنزل، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وكان بنس قد أبلغ الكونجرس، الشهر الماضي، أنه اكتشف وثائق تحمل علامة تصنف أنها سرية، إبان عمله نائبًا للرئيس دونالد ترامب بين عامي 2017- 2020.

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