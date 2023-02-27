استدعاء 146 لعبة الأنشطة والسجادة لمخاطرها على الطفل

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن ‎استدعاء 146 لعبة الأنشطة وسجادة اللعب “Silver Lining Cloud Activity Gyms”.

وحددت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، رقم الطراز: (307150)، وذلك لاحتمالية انفصال أجزاء من اللعبة قد يؤدي إلى خطر اختناق الطفل.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ إجراء بإزالة لعبة السحابة فورًا من المنتج، والتواصل مع الشركة للحصول على لعبة سحابة بديلة بالإضافة إلى لعبة مجانًا.