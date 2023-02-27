Icon

مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية وسدايا للتكامل مع توكلنا خدمات Icon حديقة الأمير ماجد بجدة متنفس الزوار في بيئة ترفيهية فريدة Icon لحظة انهيار مزيد من المباني في زلزال تركيا الجديد Icon السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ قبول مقترحات مشاريع المنح للسعوديين Icon وجهات سياحية خيالية بالقنفذة لمحبي رحلات الجزر البحرية Icon نجوم وأسماء غابت عن منتدى الإعلام السعودي ! Icon إنجلترا تشرع قانونًا لتجريم زواج القاصرات Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته 6.7 كجم من القات Icon الأمن العام يذكّر بـ 4 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية Icon مجمع إرادة: استخدام الهاتف أثناء القيادة سلوك إدماني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انفصال أجزاء من اللعبة قد تؤدي لاختناقه

استدعاء 146 لعبة الأنشطة والسجادة لمخاطرها على الطفل

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
استدعاء 146 لعبة الأنشطة والسجادة لمخاطرها على الطفل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن ‎استدعاء 146 لعبة الأنشطة وسجادة اللعب “Silver Lining Cloud Activity Gyms”.

وحددت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، رقم الطراز: (307150)، وذلك لاحتمالية انفصال أجزاء من اللعبة قد يؤدي إلى خطر اختناق الطفل.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ إجراء بإزالة لعبة السحابة فورًا من المنتج، والتواصل مع الشركة للحصول على لعبة سحابة بديلة بالإضافة إلى لعبة مجانًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم