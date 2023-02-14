استدعاء 184 مجمدًا ماركة لونا لعدم مطابقتها للمواصفات

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 184 مجمدًا ماركة لونا سعة 245 لترًا؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.
ودعت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مستخدمي المجمد إلى التوقف الفوري عن استخدامه والتواصل مع الشركة التجارية العالمية لترتيب موعد لسحب المجمد وإعادة مبلغ الشراء.
كما دعت المستخدمين إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).