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مما يزيد من خطر وقوع حادث

استدعاء 201 شاحنة مرسيدس أكتروس لخلل في دواسة الوقود

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
استدعاء 201 شاحنة مرسيدس أكتروس لخلل في دواسة الوقود
المواطن - واس

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أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 201 شاحنة (مرسيدس أكتروس) موديل 2022، لوجود خلل في دواسة الوقود قد يؤدي إلى تعطل المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي الشاحنات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة إبراهيم الجفالي للمعدات الصناعية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظًا على سلامتهم وحفظًا لحقوقهم.
ودعت “التجارة” مُلاّك الشاحنات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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