استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 410 وحدات من منتج كهربائي شهير بسبب خلل قد يؤدي لإصابة المستهلك.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بوقع “تويتر”: لسلامتكم نعلن عن استدعاء 410 أجهزة تلفزيون ذكية (LG) 86 بوصة، وحاملات التثبيت الداعمة لها، من طراز 86UQ90006LC / 86NANO796QA.

وأشارت وزارة التجارة إلى اسباب استدعاء تلك الأجهزة والإجراءات التي ينبغي اتباعها للحماية من أي أخطار.

أسباب الاستدعاء:

ـ احتمالية تركيب أرجل الحامل الداعمة للتلفزيون بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى خطر انقلاب التلفزيون وخطر الإصابة.

الإجراءات المتبعة:

ـ فصل أرجل الحامل الداعمة، ووضع التلفزيون في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال.

ـ التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص واستبدال الحاملات مجانًا إن لزم الأمر.

ـ أجهزة التلفزيون المثبتة على الحائط، يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدامها.