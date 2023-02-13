استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 410 وحدات من منتج كهربائي شهير بسبب خلل قد يؤدي لإصابة المستهلك.
وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بوقع “تويتر”: لسلامتكم نعلن عن استدعاء 410 أجهزة تلفزيون ذكية (LG) 86 بوصة، وحاملات التثبيت الداعمة لها، من طراز 86UQ90006LC / 86NANO796QA.
وأشارت وزارة التجارة إلى اسباب استدعاء تلك الأجهزة والإجراءات التي ينبغي اتباعها للحماية من أي أخطار.
ـ احتمالية تركيب أرجل الحامل الداعمة للتلفزيون بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى خطر انقلاب التلفزيون وخطر الإصابة.
ـ فصل أرجل الحامل الداعمة، ووضع التلفزيون في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال.
ـ التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص واستبدال الحاملات مجانًا إن لزم الأمر.
ـ أجهزة التلفزيون المثبتة على الحائط، يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدامها.