Icon

مطارات الرياض تنفذ فرضية حادثة انحراف طائرة بمطار الملك خالد Icon السديس لمنسوبي تراؤف: ليس بوطننا أيتام فوالدكم سلمان يشد أزره ولي العهد Icon الصين: بالونات أمريكية حلقت فوقنا أكثر من 10 مرات Icon استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني Icon 84 مليار دولار حصيلة أولية لخسائر زلزال تركيا Icon مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال شعبان Icon المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا Icon أمانة محافظة جدة تعلن أسماء 97 متقدماً ومتقدمة لوظائفها Icon 2286 مستفيداً من خدمات العيادة البحثية في جامعة الأميرة نورة Icon احتفال لإذاعات MBC في بث مباشر ومشترك مع قنوات إذاعية أخرى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يؤدي لانقلاب المنتج وإصابة المستهلك

استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 410 وحدات من منتج كهربائي شهير بسبب خلل قد يؤدي لإصابة المستهلك.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بوقع “تويتر”: لسلامتكم نعلن عن استدعاء 410 أجهزة تلفزيون ذكية (LG) 86 بوصة، وحاملات التثبيت الداعمة لها، من طراز 86UQ90006LC / 86NANO796QA.

قد يهمّك أيضاً
Img

سبب عدم منح تشيلسي ركلة جزاء ضد وست هام

Img

دراسة مثيرة: الزواج التعيس أفضل من العزوبية أو الطلاق

وأشارت وزارة التجارة إلى اسباب استدعاء تلك الأجهزة والإجراءات التي ينبغي اتباعها للحماية من أي أخطار.

أسباب الاستدعاء:

ـ احتمالية تركيب أرجل الحامل الداعمة للتلفزيون بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى خطر انقلاب التلفزيون وخطر الإصابة.

الإجراءات المتبعة:

ـ  فصل أرجل الحامل الداعمة، ووضع التلفزيون في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال.

ـ التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص واستبدال الحاملات مجانًا إن لزم الأمر.

ـ  أجهزة التلفزيون المثبتة على الحائط، يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدامها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم