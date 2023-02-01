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بنية تحتية رياضية جديدة وكنوز ثقافية وسياحية وحضارية

استضافة السعودية كأس آسيا 2027 تتويج لعناية ولي العهد بقطاع الرياضة

2023-02-01 الساعة 4:02
استضافة السعودية كأس آسيا 2027 تتويج لعناية ولي العهد بقطاع الرياضة
المواطن - فريق التحرير

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تعكس استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027، للمرة الأولى في حياتها، الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة؛ والذي قاد المملكة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية القاريّة والعالمية.

ويولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القطاع الرياضي عناية خاصة كونه يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، كما تمتلك المملكة ببنية تحتية رياضية جديدة وكنوز ثقافية وسياحية وحضارية تساعدها على استضافة البطولات العالمية والمحافل الرياضية المتنوعة.

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تكامل القطاعات

وتتكامل القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بدعم الاستضافات الرياضية الكبرى، كما أن قوة الملف السعودي من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة وجاهزية المملكة لاستضافة الحدث.

تعليق وزير الرياضة

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعرب عن سعادته باستضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027.
وقال وزير الرياضة خلال كلمته في الكونغرس الآسيوي: “لقد حان الوقت لبدء حقبة جديدة في كرة القدم الآسيوية في السعودية 2027، ونتشرف باستضافة بطولة آسيا 2027.

وتابع تصريحاته قائلًا: “نرحب بكل آسيا في السعودية 2027، ونحن نتقدم بخطوات كبيرة جدًا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية”

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “السعودية على كامل الاستعداد لهذه الاستضافة ونجد الدعم الكبير لتهيئة المنشآت، ونعدكم بأخذ بطولة آسيا لمستوى أكبر على صعيد الأرباح والعوائد”.

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